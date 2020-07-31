بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

صفر إصابات جديدة بالكورونا . أعلنت مستشفى حميات الأقصر برئاسة الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، أنه تزامنا مع أول ايام عيد الأضحي المبارك فإن المستشفى تسجل





وقال " الرملى " إنه بعد شهور من الانتظار بذلت فيها مستشفى حميات الأقصر كل مجهود وتعب ومخاطرة، اليوم نحتفل بوعى المواطن الاقصرى، المواطن الذى حمى نفسة ومن حوله من العدوى .





وشدد " الرملى " على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية كاملة من لبس الكمامة الطبية وغسل اليدين باستمرار بالماء و الصابون

استعمال المطهرات كالكحول و الكلور والتباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف.





وكان قد بدأت مستشفي حميات الاقصر منذ الأمس بسحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة و حتى التاسعة مساء