بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

أعلنت مستشفى حميات الأقصر برئاسة الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، أنه تزامنا مع أول ايام عيد الأضحي المبارك فإن المستشفى تسجل صفر إصابات جديدة بالكورونا .
وقال " الرملى " إنه بعد شهور من الانتظار بذلت فيها مستشفى حميات الأقصر كل مجهود وتعب ومخاطرة، اليوم نحتفل بوعى المواطن الاقصرى، المواطن الذى حمى نفسة ومن حوله من العدوى .
وشدد " الرملى " على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية كاملة من لبس الكمامة الطبية وغسل اليدين باستمرار بالماء و الصابون
استعمال المطهرات كالكحول و الكلور والتباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف.
وكان قد بدأت مستشفي حميات الاقصر منذ الأمس بسحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة و حتى التاسعة مساء
طوال الاسبوع و فى العطلات الرسمية وأيام الأعياد.
وتم التأكيد على أن يحضر المسافر صورة من جواز السفر وتأشيرة السفر وتذكرة السفر والنتيجة يتم استلامها خلال 24 ساعة .
وأوضحت المستشفي بأن سعر المسحة 70 دولارا للأجنبى و1000 جنيه للمصرى والمسحات للمصرين والأجانب المقيمين بمحافظة الأقصر
على أن تكون المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.