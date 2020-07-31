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محافظات

بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلنت مستشفى حميات الأقصر برئاسة الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، أنه تزامنا مع أول ايام عيد الأضحي المبارك فإن المستشفى تسجل  صفر إصابات جديدة بالكورونا .

وقال " الرملى " إنه بعد شهور من الانتظار بذلت فيها مستشفى حميات الأقصر كل مجهود وتعب ومخاطرة، اليوم نحتفل بوعى المواطن الاقصرى، المواطن الذى حمى نفسة ومن حوله من العدوى .

وشدد " الرملى " على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية كاملة من لبس الكمامة الطبية وغسل اليدين باستمرار بالماء و الصابون 
استعمال المطهرات كالكحول و الكلور والتباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف. 

وكان قد بدأت مستشفي حميات الاقصر منذ الأمس بسحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة و حتى التاسعة مساء 
طوال الاسبوع و فى العطلات الرسمية وأيام الأعياد.

وتم التأكيد على أن يحضر المسافر صورة من جواز السفر وتأشيرة السفر وتذكرة السفر والنتيجة يتم استلامها خلال 24 ساعة .

وأوضحت المستشفي بأن سعر المسحة 70 دولارا للأجنبى و1000 جنيه للمصرى والمسحات للمصرين والأجانب المقيمين بمحافظة الأقصر
على أن تكون المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.
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