للوقاية من مشاكل الهضم والقولون .. جرب هذا المشروب

نتناول خلال عيد الاضحى كمية كبيرة من اللحوم والدهون التى تجعلنا اكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الهضم والقولون، وللوقاية من هذه المشكلات علينا بتقليل كمية الدهون وتناول مشروبات وخضروات تساعد على تحسين الهضم من بينها اليانسون والكراوية.
ونعرض لكم طريقة عمل مشروب اليانسون والكراوية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة، والذى يفضل تناوله قبل الطعام بوقت كاف حتى يهيئ المعدة لاستقبال اللحوم والتعامل معها بشكل يجنبنا أى مشكلات.
مقادير مشروب الينسون والكراوية:
ينسون حبوب
كراوية حبوب
عسل نحل
ماء دافىء
طريقة عمل مشروب الينسون والكراوية
- اخلط العسل والكراوية والينسون وأضيف الماء وغطيه بضع دقائق.
- صفي الخليط ثم تناوله دافئا.