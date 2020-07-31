AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب المسجد النبوي: نتطلع إلى عفو الله فى مواسم الطاعات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:23 م
خطيب المسجد النبوي:
خطيب المسجد النبوي: مع مواسم الطاعات نتطلع إلى عفو الله
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ عبدالباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن مع كل موسم من مواسم الطاعات يتطلع المسلم إلى عفو الله وعفو الله كلمة تبعث السكينة في النفس والطمأنينة في القلب والثقة في ما عند الله وكان الله عفوًا غفورًا يعفو عن المذنب ويغفر للمسيء ويتجاوز عن الخطائين .

 اقرأ يضًا..

وأوضح «الثبيتي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن من جميل عفو الله سبحانه وتعالى أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم إليه ومن سعة عفو الله مضاعفة الحسنات والثواب , ومن جميل عفو الله أن يبدل السيئات حسنات فإذا أقلع العبد عن الحرام وباشر أسباب التوبة والطاعة ازداد إيمانا مع إيمانه فتقوى شواهد الايمان في قلبه فيكرمه الله بجميل عفوه .

وتابع: فما أوسع وأجمل عفوه سبحانه قال تعالى:  « إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» ، ومن سعة عفو الله أن رحمته تسبق غضبه وعفوه يسبق عقابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي ».

وأضاف أن من سعة عفو الله إمهال عباده قبل مؤاخذتهم فهو سبحانه يقابل جهل العباد بالحلم والذنوب بالمغفرة والمجاهرة بالستر والجحود بالإنعام من سعة الله تنوع مكفرات الذنوب ومن مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء وذكر الله وكثرة الخطى إلى المساجد وصيام رمضان وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ودعاء كفارة المجلس.

واستطرد: ومن مكفرات الذنوب كذلك العمرة والحج وأداء الصلاة المفروضة والصدقة والصبر وحضور مجالس الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه الحرص على طلب العفو والعافية وكان يسأل الله حين يصبح وحين يمسي « اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي » .

وأوصى بتقوى الله ، حيث قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ» ، وإظهار شعائر الإسلام ومنها التكبير المقيد وعقب الصلوات الفرائض الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد النبوي: من الواجب استشعار فضل الله أن بلغنا رمضان

في ختام رمضان.. عمل حرص عليه النبي وأوصى به ويغفل عنه الكثيرون

ادعية ليلة القدر .. 50 دعاءً ينجي من الغرق في بحر الذنوب

هل التوبة والندم من الزنا ينجي من عذاب القبر ؟

كيفية التوبة من الكبائر؟.. الإفتاء تجيب

هل يعاقب العبد بذنب تاب منه؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطانى: لن أقف ساكنا وفيروس كورونا يستعيد قوته مجددا

أسوأ من كساد 2008 بمراحل..اقتصاد منطقة اليورو يسجل انهيارًا تاريخيا بسبب كورونا

في ذكرى ميلاد سعيد صالح .. معلومات لا تعرفها عن حياته الشخصية

5 عادات يومية للوقاية من مشاكل الهضم نهائيا

بـ كاش مايوه.. سارة سلامة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

خالد جلال: عودة الدوري قرار خاطئ.. اتظلمت في الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل.. حوار

AdvertisementS

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

تحرش بفصل كامل.. الإدارية العليا تعلن حيثيات عنتيل بنات ابتدائى بمنشأة القناطر

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز 66 ألفا بينهم 58 ألف حالة شفاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواطن يطلي خروف العيد بعلم تركيا قبل ذبحه في طنطا

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر