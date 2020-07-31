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رياضة

إنتر ميلان ينوي تقديم عرض مغري للحصول على ميسي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:09 م
ميسي
ميسي
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عبدالله هشام
أعلنت صحيفة لاجازيتا الايطالية ان فريق انتر ميلان يرغب في ضم الارجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الاسباني وتحاول تقديم غرض مغري للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية  .

وحسب تقرير الصحيفة الايطالية فإن انتر ميلان ينوي تقديم راتب لميسي اكبر من الراتب الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس . 

وأضافت الصحيفة ان النادي يحاول الحصول علي اللاعب لمدة اربعه سنوات براتب يصل الي 50 مليون يورو في حين ان رونالدو يحصل علي 30 مليون يورو 

وأكملت الصحيفة ان نادي انتر ميلان سيدفع 260 مليون يورو خلال اربعة سنوات لميسي وذلك بإحتساب الضرائب ويعتبر الراتب الاعلي في مسيرة اللاعب واعلي راتب في فريق اوروبي حال اتمام الصفقة . 

جدير بالذكر ان العلاقة بين ميسي وإدارة برشلونة ليست جيده خلال الفترة الحالية مما جعل الجميع يتحدث عن رحيل اللاعب بجانب شراء ابيه شقة جديدة في إيطاليا 
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