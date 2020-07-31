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مرأة

بعد صورها مع صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء هنا راسخ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:31 م
محمد صلاح مع عارضة
محمد صلاح مع عارضة أزياء
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آية التيجي
أثارت صورة اللاعب محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مع عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ جدلا كبيرا، والذين التقطوها داخل قلعة وندرسو في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير، المملكة المتحدة.

وقامت عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ بنشر صورة لها مع اللاعب المصري محمد صلاح، وشاركت الصورة عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وقامت عارضة الأزياء هنا راسخ بنشر الصورة بعد ساعات من نشر محمد صلاح صورة له بـ لوك جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يهنئ فيها متابعيه بعيد الأضحى المبارك.

وغالبا ما تظهر عارضة الأزياء هنا راسخ، في أغلب إطلالاتها بلوك بسيطة وغير متكلف ؛ حيث انها تعتمد على ارتداء الألوان البسيطة كالأبيض والأسود ، والبني والأخضر.

وتعتمد هنا راسخ في إطلالتها على الجينز، والفساتين الواسع بالتصميمات الرقيقة، مع اختيار قبعات الرأس البسيطة المصنوعة من الخوص الناعم، وهو ما يبرز من رشاقتها بشكل كبير وجمالها.

وإليكم أبرز صور إطلالات عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ ..
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ
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