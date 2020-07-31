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رياضة

أخبار الرياضة.. حرب بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي.. محمد صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. موعد إعلان جدول مباريات الدوري السعودي للموسم المقبل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:20 م
اخبار الرياضة فى
اخبار الرياضة فى صدي البلد
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..


الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي
أشتعلت الحرب الباردة بين رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، ورغم أن المدرب السويسري قد وافق علي عودة اللاعب إلي التدريبات ولكنه يتجاهله تمامًا ورفض الدفع به في المبارتين الوديتين الذي خاضهما الفريق الأحمر أمام سموحه والجونة.

هنأ محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المسلمين بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

أحال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعض مسؤولي الشباب والرياضة بالأقصر إلى جهات التحقيق المعنية، لمخالفتهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعدما تبين قيام مركز شباب النواصرة بإقامة صلاة العيد على الملعب الخماسى بالمركز.

كشفت تقارير صحفية، عن دخول بوروسيا دورتموند الألماني في مفاوضات جادة لضم ممفيس ديباي الهولندي.

كشفت تقارير صحفية، عن سر انقلاب فيران توريس نجم فالنسيا على ناديه خلال الموسم الحالي.

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تصميم قميصه الأساسي والإحتياطي الجديدان، والذي سيخوض بهما الفريق منافسات الموسم المقبل.

وضعت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، قرارات جديدة للبطولة في الموسم المقبل 2020-2021.

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، عن موعد الإعلان عن جدول النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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