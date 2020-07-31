أهم الأخبار.. الأمتان العربية والإسلامية تحتفلان بعيد الأضحى.. وحج بلا كورونا.. وانتكاسة فى بريطانيا وأوروبا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :



الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر والأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والاسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيسي يهنىء السعودية بقيادة الملك سلمان على التنظيم الناجح للحج

قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي.. العاهل السعودي يتمنى لمصر كل الخير والازدهار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقطع فيديو لحظة هروب عدد من المصلين أثناء صلاة العيد بعد سماعهم صوت سياراة الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

أصدرت السفارة الكويتية في القاهرة، بيانا طالبت فيه السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ما وصفته بالممارسات المسيئة لدولة الكويت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أسوأ من كساد 2008 بمراحل..اقتصاد منطقة اليورو يسجل انهيارًا تاريخيا بسبب كورونا

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة قياسية 12.1 ٪ في الربع الثاني من عام 2020 بفعل تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تحرش بفصل كامل.. الإدارية العليا تعلن حيثيات عنتيل بنات ابتدائى بمنشأة القناطر

أودعت المحكمة الادارية العليا حيثيات حكمها بفصل المدرس (ر.ز.أ.ع) بمدرسة الجلاتمة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية لأنه تحرش بتلميذات فصل كامل داخل معمل الأوساط .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مع عودة تفشي كورونا.. رئيس الوزراء البريطاني يعلق خطط استئناف الحياة الطبيعية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تأجيل المرحلة المقررة من تخفيف إجراءات الإغلاق حتى 15 أغسطس المقبل بسبب عودة زيادة تفشي وباء فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





«ده كان بيدافع عن شرفه وأخته علشان شوية بلطجية سابوا الكلب عليها» . بتلك الكلمات بدأت سمية رمضان والدة المجنى عليه محمد عمر 17 سنة، الذي قتل على يد عدد من البلطجية فى منطقة الـ 5 ألاف وحدة ببورسعيد، حديثها لـ "صدى البلد" تفاصيل تلك الجريمة المأساوية التى دارت رحاها فى الأسبوع الماضى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

يواصل الدولار انخفاضه الكبير اليوم الجمعه، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أول جريمة في العيد.. مريض نفسي يقتل والدته ويلقى بشقيقه من الطابق الرابع بـ بنها

شهدت مدينة بنها حادثا مأساويا حيث أصيب شاب مريض نفسي بحالة هياج أسفرت عن قتله لوالدته بعدة طعنات بسكين، وألقي بشقيقه من الدور الرابع ولكنه سقط علي تندة حالت دون سقوطه فى الشارع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









الداخلية: الإفراج عن 770 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيل من بينهم وذلك اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، على جثة شاب ثلاثيني مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مجانا للمواطنين.. الزراعة: ذبح 6 آلاف أضحية بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريرا أعده د أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة حول إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من الإصابات بفيروس كورونا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الصحة السعودية إعلانها خلو المشاعر المقدسة من الإصابات بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السعودية تسجل 1686 إصابة و24 وفاة جديدة بـ كورونا

اضغط هنا. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.. للمزيد من التفاصيل





خطيب المسجد النبوي: 11 أمرا يحدث لك في الدنيا بسبب سعة عفو الله

قال الشيخ عبدالباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن عفو الله سبحانه وتعالى كلمة تبعث السكينة في النفس والطمأنينة في القلب والثقة في ما عند الله عز وجل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

"واحدة من ملفات الأمن القومي وثاني تجارة رابحة على مستوى العالم بعد السلاح".. ظهرت أهمية صناعة الدواء بقوة خلال الفترة الحالية وبالأخص منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره في مصر، حيث لا تزال دول العالم تبحث عن لقاح لمواجهة هذا الفيروس، نجحت مصر في إيجاد الدواء من خلال بلازما المتعافين وآخر أكثر فاعلية وهو عقار الإيفيرمكتين، ولا يزال البحث مستمرا عن لقاح يحصن المرضى من كورونا قبل الإصابة به.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



