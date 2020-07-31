AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي.. العاهل السعودي يتمنى لمصر كل الخير والازدهار

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:57 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا  لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين  أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للسيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنيًا لمصر، حكومة وشعبًا، كل الخير والازدهار والتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاهل الأردني يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

لفتة أخوية.. الرئيس السيسي يهنئ عاهل البحرين بعيد الفطر

الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والزعماء العرب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يهنئ العاهل الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك

للتهنئة بعيد الأضحى.. السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

تمنى للعراق الرخاء والاستقرار..السيسي يهنئ برهم صالح بعيد الاضحى

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة وبرد ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر ضيوف الرحمن من طقس العيد

أمامك فرصة.. الأزهر يحدد آخر موعد لأداء صلاة العيد

كائنات فضائية.. تغريدة مثيرة للجدل لـ إيلون ماسك عن الأهرامات ورمسيس الثاني

رسالة خاصة من زينة عاشور لابنتها جانا عمرو دياب

شاهد.. عادل إمام يحتفل بعيد الأضحى المبارك

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

AdvertisementS

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر

مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم

بسيطة وأنيقة.. 10 صور تكشف إطلالات شذى فى عيد ميلادها