خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي.. العاهل السعودي يتمنى لمصر كل الخير والازدهار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للسيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنيًا لمصر، حكومة وشعبًا، كل الخير والازدهار والتقدم.