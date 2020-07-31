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أخبار العالم

حزب الله العراقي يهدد بالثأر لـ قاسم سليماني والمهندس من رئيس الوزراء

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:01 م
حزب الله العراقي
حزب الله العراقي يهدد بأخذ ثأر سليماني والمهندس من الكاظمي
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قسم الخارجي
جددت ميليشيات كتائب حزب الله العراقي تهديدها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتهامه بالمشاركة في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وقال مسؤول أمني بكتائب حزب الله في العراق "لن يكون عيدنا في هذا المقطع الزمني عيدًا إلا بأخذ الثأر الذي يليق حجمًا ومضمونًا من قتلة الشهيدين سليماني والمهندس وشهداء مدينة القائم".

وتابع أبو علي العسكري قائلا "نكرر ما قلناه حينها: إن المشاركين المحليين ابتداءً من كاظمي الغدر إلى أدنى الرتب التي ساهمت في تسهيل هذه الجرائم التاريخية سوف لن يفلتوا من العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن". 

وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، مطلع العام الجاري.
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