حزب الله العراقي يهدد بالثأر لـ قاسم سليماني والمهندس من رئيس الوزراء

جددت ميليشيات كتائب حزب الله العراقي تهديدها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتهامه بالمشاركة في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.





وقال مسؤول أمني بكتائب حزب الله في العراق "لن يكون عيدنا في هذا المقطع الزمني عيدًا إلا بأخذ الثأر الذي يليق حجمًا ومضمونًا من قتلة الشهيدين سليماني والمهندس وشهداء مدينة القائم".





وتابع أبو علي العسكري قائلا "نكرر ما قلناه حينها: إن المشاركين المحليين ابتداءً من كاظمي الغدر إلى أدنى الرتب التي ساهمت في تسهيل هذه الجرائم التاريخية سوف لن يفلتوا من العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن".



