محمد حماقي مهنئا جمهوره بعيد الأضحى: كل سنة وانتوا طيبين

حرص الفنان محمد حماقي على تهنئة جمهوره ومتابعيه بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه على "انستجرام"









وظهر محمد حماقي بإطلالة أنيقة وعلق قائلًا "كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة #عيد_الأضحى وإن شاء الله يكون عيد سعيد علينا كلنا"









كان أحدث ألبوم لـ محمد حماقى "كل يوم من ده" وتم طرحه فى يناير 2019 وضم الألبوم 20 أغنية "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".













وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.













وحقق ألبوم «كل يوم من ده»، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب، منذ طرحه على مدار 60 يومًا فقط.



