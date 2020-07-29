محمد حماقي يحتفل بوصول ألبومه كل يوم من ده لـ 500 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل النجم محمد حماقى بوصول نسبة مشاهدة ألبومه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة.





ونشر محمد حماقي صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلق حماقي علي الصورة :"500 مليون شكرًا .. نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وأنغامي خلال عام ونصف فقط! #كل_يوم_من_ده









اقرأ أيضًا:





كان آخر ألبومات محمد حماقى "كل يوم من ده" و الذى تم طرحه فى يناير 2019 و ضم الألبوم 20 أغنية جديدة يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة.





وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.





وحقق ألبوم «كل يوم من ده»، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب، منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط