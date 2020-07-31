غدا.. البابا تواضروس يبدأ تقديم حلقات"مبادئ الحياة"يوميا على الفضائيات المسيحية

يقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اعتبارا من غد السبت وحتى 21 أغسطس المقبل حلقات جديدة بعنوان "مبادئ الحياة" من خلال قراءة في الرسائل الجامعة.









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ومن المقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم اعتبارا من 7 أغسطس المقبل ويستمر لمدة 15 يوما، ويقام خلاله

القداسات والنهضات الروحية احتفالا بهذه المناسبة.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص أبرآم القمص سمعان، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





