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أخبار البلد

غدا.. البابا تواضروس يبدأ تقديم حلقات"مبادئ الحياة"يوميا على الفضائيات المسيحية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:33 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
يقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اعتبارا من غد السبت وحتى 21 أغسطس المقبل حلقات جديدة بعنوان "مبادئ الحياة" من خلال قراءة في الرسائل الجامعة.

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقات الجديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني عبر القنوات المسيحية القبطية الأرثوذكسية "مي سات" و "سي تي في" وأغابي" إلى جانب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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ومن المقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم اعتبارا من 7 أغسطس المقبل ويستمر لمدة 15 يوما، ويقام خلاله
القداسات والنهضات الروحية احتفالا بهذه المناسبة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص أبرآم القمص سمعان، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وكان كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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