الجيش الليبي: لم ننفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومؤتمر برلين

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن تركيا ستدخل في مغامرة صعبة في أراضي ليبيا وأن الجيش سيتصدى لها.





وأضاف المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن الجيش الليبي لم ينفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.





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وأوضح أن الأمم المتحدة تسعى للتهدئة وكسب الوقت حتى يتم التوافق على تسمية مبعوث جديد لها إلى ليبيا.





وأشار إلى أن تركيا ستستخدم ورقة المرتزقة لابتزاز المجتمع الدولي من خلال ورقة الهجرة غير الشرعية.





وشدد على أن أنقرة تدفع بمرتزقة من سوريا والصومال وتونس ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا.



