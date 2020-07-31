موسى مصطفى موسى يكشف المخطط التركي للتجسس على إفريقيا

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إن هناك مخططا تركيا للتجسس على القارة الإفريقية وإغراق الإرهابيين بها بالسلاح حيث أبرمت أنقرة العديد من الاتفاقيات العسكرية مع دول أفريقيا لتكون ستارا لدعم الفوضى والإرهاب بها.





وأضاف موسى مصطفى قائلا إن السلطات التركية أبرمت عدة اتفاقيات تحت ستار مسمى التعاون في مجال الدفاع مع كوت ديفوار وغينيا وأوغندا لفتح أسواق القارة أمام السلاح التركي الذي يسيطر أردوغان عليه هو وأقاربه وتشمل مجالات الإنتاج الصناعي، وشراء وصيانة المعدات العسكرية والدفاعية، فضلًا عن الدعم الفني واللوجستي، وتبادل المعلومات والبحث في هذا المجال والهدف في النهاية سرقة الثروات ودعم الإرهاب والسعي الدائم لمحاولة تطويق مصر سواء عربيا أو إفريقيا.









وطالب موسى مصطفى موسى رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في إفريقيا لمواجهة التغلغل التركي الصهيوني هناك.