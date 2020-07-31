أخبار الأهلي| الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة.. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

فرحتنا فرحتين .. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه





















احتفل زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعقد قران نجله تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.









الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي





















أشتعلت الحرب الباردة بين رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، ورغم أن المدرب السويسري قد وافق علي عودة اللاعب إلي التدريبات ولكنه يتجاهله تمامًا ورفض الدفع به في المبارتين الوديتين الذي خاضهما الفريق الأحمر أمام سموحه والجونة.









أحمد الشيخ يتحدث عن لحظة انضمامه لـ الأهلي وسر تغيير مظهره













أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أن انضمامه لـ المارد الاحمر كان حلم من أحلامه مشددا أنه لم يستطع النوم لمدة يومين قبل انضمامه للفريق.