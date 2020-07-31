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توك شو

كندة علوش: منذ طفولتي ألعب دور الأم مع صديقاتي .. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:21 م
كندة علوش
كندة علوش
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة كندة علوش ، إنها خلال أزمة فيروس كورونا لم نخرج من المنزل ولم تر سوى الأهل و نقوم بتعقيم كل شيء بالإضافة إلى ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل ولكنها لم تصب بوهم الاصابة بالفيروس - حسب قولها.



وأضافت كندة علوش خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،: أنني لا أحب أن يسيطر عليّ الخوف أي خوف ولم اجعل الرعب يسيطر علينا بسبب الاصابة بالفيروس وكنت متخوفة على ابنتي وامي.


وأوضحت كندة علوش ،: أنني أم منذ طفولتي وقمت بلعب دور الأم مع صديقاتي كما انني قمت بتدريس الدراما للأطفال في سوريا لانني احب الاطفال جدا .


وتابعت : أننا نقوم بالخروج ولكن اقل من الاول وبحرص شديد من زوجي وابنتي مؤكدة ان ابنتها تشبه والدها أكثر ووالدها يناديها في المنزل "ياواد يا حودة ".


واستكملت : أن ابنتي كثيرة الحركة و تشبه الاولاد ولا ترتدي الحلقان .
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