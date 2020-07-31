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رياضة

فيفا يهنئ هاني أبوريدة بحلول عيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تلقى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابا من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد، يهنئانه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في خطابه دوام الصحة لأبو ريدة بعد تهنئته بعيد الاضحى المبارك مع أمنيات بقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأصدقاء داخل مصر وتعافي مصر والعالم من أثار وباء كورونا كوفيد ١٩.

ويعتبر المهندس هاني أبو ريدة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في فيفا وكاف معا، حيث يعد أقدم عضو بالاتحاد الدولي، ويمتلك باعا طويلا من العمل في الاتحادين، ويرتبط بعلاقات قوية يسودها كل أنواع الحب والاحترام مع كافة المسئولين في كاف وفيفا وكل الاتحادات القارية.
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