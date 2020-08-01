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فن

أخبار الفن | ابنة رانيا فريد شوقي بـ المايوه.. سقوط هيفاء وهبي على الأرض.. سر جديد عن مسلسل الاختيار

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:23 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

كشفت الفنانة الشابة علياء عساف، عن تعرضها لوعكة صحية، استدعت دخولها المستشفى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

في العام الماضي، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يظهر فيه شخص يشبه لـ الفنان نبيل الحلفاوى وهو يقوم بذبح الأضحية. 

نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها، ترتدي المايوه داخل حمام السباحة، مستخدمة عوامة على شكل حصان. 

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما انستجرام، مقطع فيديو قصيرا ظهرت فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال كواليس جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا. 

كشف المخرج بيتر ميمي عن كواليس مسلسل "الاختيار" والذي يدور حول قصة حقيقية ويتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء. 

حرص الفنان محمد صبحي على التعليق، على حمل الفنانة الشابة ريم أحمد، والتي سبق وشاركت معه في مسلسله الشهير «يوميات ونيس» بدور الطفلة هدى. 

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