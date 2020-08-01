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أخبار العالم

في يوم واحد فقط.. ألمانيا تسجل 955 حالة إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:09 ص
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
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على صالح
أكد معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم السبت، أن الدولة سجلت 955 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ العدد الإجمالي 209653 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بزيادة سبع حالات بسبب الفيروس المستجد إلى 9148 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 192000 شخص منذ بداية تفشي المرض.

وفي اليوم السابق، أكدت سلطات الصحة في ألمانيا حدوث 870 حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد وسبعة وفيات.

وتجاوزت حصيلة القتلى في العالم جراء الإصابة بـ الفيروس كورونا 678.000، وتم الكشف عن أكثر من 17.5 مليون حالة إصابة بالعدوى، وتعافي ما يقرب من 10.2 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، التي تتعقب وتجميع البيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

وأظهرت أحدث بيانات من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، الولايات المتحدة، أن أمريكا سجلت أكثر من 4.5 مليون حالة مؤكدة من كوفيد 19.

واستشهدت الجامعة بمسؤولين صحيين في الولايات المتحدة، الذين وثقوا 4561511 حالة من إصابات كورونا، كما أظهرت البيانات.

ووفقًا للبيانات، فقد وثقت الولايات المتحدة أيضًا 153.415 حالة وفاة سببها المرض الفتاك.

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