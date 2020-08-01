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فن

إقبال ضعيف في سينمات وسط البلد في ثاني أيام عيد الأضحى ..فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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منار نور - ابانوب نبيل - عمرو سيد
شهد سينمات وسط البلد إقبالا ضعيفا جدا في ثاني أيام العيد الأضحى المبارك، خاصة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية. 

ورصدت كاميرا "صدى البلد" آخر استعدادات السينمات لاستقبال المواطنين في أيام العيد.

يُذكر أن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر الماضي تضمنّت، نص المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

من جانبه، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، الساعة 10 مساء.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل
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