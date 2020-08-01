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أخبار العالم

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:45 م
تفاصيل جديدة حول
تفاصيل جديدة حول علاقة الأمير أندرو بالقاصرات
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قسم الخارجي
تكشف وثائق قضائية، عن إجبار فتاة قاصر على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو دوق يورك، الابن الثاني للملكة إليزابيث، وذلك ضمن أسرار علاقته الخفية برجل الأعمال المهووس بالقاصرات جيفري ابستين.

وبحسب الوثائق، التي أصدرتها محكمة في نيويورك حديثا فإن رجل الأعمال الأمريكي جيفري ابستين المتهم في المتاجرة بالقاصرات، أمر فتاة يشار إليها باسم "جين دو 3" بإعطاء الأمير أندرو كل ما يطلب، وأبلغته بتفاصيل الاعتداء الجنسي، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وجرت الواقعة في إحدى الجزر المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي ابستين ويزعم أنه كان يستغل الفتاة لتقديم خدمات جنسية لأشخاص من أصحاب النفوذ للتواصل معهم وتحقيق مكاسب تجارية وشخصية وسياسية ومالية، فضلا عن عمليات الابتزاز المحتملة.

وتشير الصحيفة، إلى أن من بين هؤلاء العديد من السياسيين الأمريكيين البارزين، ومديري الشركات البارزين والرؤساء الأجانب وعدد من القادة الآخرين.

وأوضحت أن الواقعة التي حدثت على الجزيرة هي واحدة من 3 مناسبات أجبرت فيها الفتاة على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو، أما المواقع الأخرى فكانت في لندن ونيويورك.

وتعود أوراق المحكمة لعام 2015 واتهام الأمير أندرو بالتحرش بفتاة في منزل صديقه ابستين، والتي تتورط فيها جيلين ماكسويل صديقة ابستين.

وانتحر ابستين في زنزانته العام الماضي، بينما كان يواجه تهما بالاتجار في القاصرات واستغلالهم جنسيا، بينما اعتقلت ماكسويل مؤخرا في الولايات المتحدة بتهم تجنيد 3 فتيات على الأقل بما في ذلك واحدة في سن الـ14 لإبستاين وتسهيل الاعتداء الجنسي.
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