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تعليم

رئيس جامعة القناة توزع الحلوى والهدايا على مرضى المستشفى الجامعي في ثاني أيام العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:54 م
رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة توزع الحلوي والهدايا
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناه السويس، سير العمل على قدم وساق فى إطار الخطة الموضوعة لتطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير قسم الباطنة، لرفع  كفاءة القسم حتي تستطيع المستشفى الجامعى تقديم خدمة صحية متميزة.

وأضافت "هجرس"، أن العمل في تطوير قسم الرمد بدأ ويستمر ليشمل جميع أقسام المستشفى.

كان ذلك أثناء جولتها التفقدية بالمستشفى الجامعى، اليوم السبت، والتي تابعت خلالها عملية التطوير داخل قسم الباطنة وإعادة تأهيل البنية التحتية، من أعمال صيانة للتكييفات والأرضيات وغرف المعالجة والصيدليات الخاصة بالقسم الذى يضم ٨ غرف للعلاج المجاني سعة كل غرفه ٤ أسرة إضافة إلى ٤ غرف خاصة.

رافق الدكتورة ماجدة هجرس أثناء جولتها الدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ونائبه الدكتور سيد فياض، ووزعت بعض الهدايا على المرضى بمناسبة العيد.

كما قامت رئيس الجامعة بتفقد قسم الأطفال لتقديم التهنئة لهم وتوزيع الحلوى عليهم بمناسبة العيد والاطمئنان على توفير سبل الراحة لهم.
 
وشددت الدكتورة ماجدة هجرس علي رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفي الجامعي خلال عيد الأضحى؛ تماشيا مع خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقًا للمقومات البشرية للمستشفى وتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.


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رئيس جامعة القناة توزع الحلوى والهدايا على مرضى المستشفى الجامعي في ثاني أيام العيد
رئيس جامعة القناة توزع الحلوى والهدايا على مرضى المستشفى الجامعي في ثاني أيام العيد
رئيس جامعة القناة توزع الحلوى والهدايا على مرضى المستشفى الجامعي في ثاني أيام العيد
رئيس جامعة القناة توزع الحلوى والهدايا على مرضى المستشفى الجامعي في ثاني أيام العيد
رئيس جامعة القناة توزع الحلوى والهدايا على مرضى المستشفى الجامعي في ثاني أيام العيد
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