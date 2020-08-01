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رياضة

قبل موقعة النصر.. لوشيسكو يحذر لاعبي الهلال من الإفراط في تناول اللحوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:32 م
لوشيسكو مدرب الهلال
لوشيسكو مدرب الهلال السعودي
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محمد السعيد
حذر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي لاعبيه من الإفراط في تناول اللحوم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن رازفان لوشيسكو حذر لاعبيه من  خطورة الإفراط في تناول اللحوم،  لتجنب زيادة الوزن، وذلك بتوصيات من أخضائي التغذية بالفريق، الذي شدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الغذائي.

وأضافت الصحيفة، أن الهلال سيستأنف تدريباته اليوم السبت، بعد حصوله على راحة أمس، إجازة لعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة  الـ 23، من مسابقة الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.


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