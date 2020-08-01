مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعاً تنظيمياً لدعم مرشحي مجلس الشيوخ في المنتزه

أمين الحزب بالمحافظة، النائب رزق راغب ضيف الله، اجتماعًا تنظيميًا ، شرق الإسكندرية؛ لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة ، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، وذلك وفقًا لتعليمات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الامكانات المتاحة. عقد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، برعاية





ففي قسم ثان المنتزة، تم عقد اجتماع تنظيمي بحضور جميع اعضاء هيئة مكتب القسم وامناء الوحدات الحزبية وبحضور كل من "المهندس محمد صبري أبو إبراهيم، وايهاب ابوكليلة، ونشأت متري"، المرشحين لمجلس الشيوخ، والنائب حسين خاطر، والنائب سامح السايح، والنائب ابو العباس فرحات، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وبعض القيادات الطبيعية بالمنتزة.





وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمرشح ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالدائرة الرابعة غرب الدلتا، أهمية توقيت هذا الاستحقاق الانتخابي، لتوجيه رسالة بتماسك الصف الداخلي المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام التحديات التي تواجه الدولة ، سواء فيما يتعلق بالأزمة الليبية غربًا ، أو أزمة سد النهضة جنوبًا، أو تأثير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، بالإضافة إلى استكمال المؤسسات الدستورية والقانونية وارساء قواعد العملية الديمقراطية في مصر.





وأكد صبري أهمية الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة ، فهو حجر الزاوية في أي كيان تنظيمي، وعمل منظم، مؤكدًا أن الحزب قادر بأعضائه من الوصول إلى الصندوق وسنوصل رسالة للجميع أن حزب مستقبل وطن بقياداته متواجد على الأرض ويستطيع حشد مؤيديه.





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وأضاف صبري أن حزب مستقبل وطن ليس بجديد على الشارع المصري، ولكنه كان متواجدًا وبقوة خلال الفترة السابقة ، سواء أثناء فترة الاستحقاقات الوطنية في انتخابات الرئاسة ، والاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومع المواطنين في جميع الأزمات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية ، كجزء من الدور الاجتماعي الذي يلعبه.





وأكد رمضان حسين، أمين دائرة ثان المنتزة، على ضرورة التزام جميع أعضاء الحزب خلال هذه المرحلة بالدعم الكامل والمطلق لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، مطالبًا جميع الحاضرين بضرورة الحشد للمرشحين الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية.





وأضاف حسين أن الحزب اختار أفضل المرشحين وكل مرشح له بصمته الواضحة في دائرته، وفى جميع أقسام الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير خلال المرحلة القادمة، متمنيا النجاح لمرشحي الحزب الذين لن يدخروا جهدًا في خدمة الوطن، وأهالي الدائرة.





وقد أعلن المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن هناك "67 مرشحًا على 7 مقاعد فردي"، و"قائمة واحدة" هي القائمة الوطنية لمنطقة غرب الدلتا ، التي تضم "الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة" وتتنافس على 15 مقعدًا.



