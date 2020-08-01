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فن

بعد انطلاق عرضه فى دور السينما.. الغسالة يتصدر مؤشرات بحث جوجل

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:45 م
احمد حاتم وهنا الزاهد
احمد حاتم وهنا الزاهد فيلم الغسالة
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أحمد إبراهيم
في سابقه الأولى من نوعها ينافس فيلم “الغسالة” بمفرده في موسم عيد الأضحى لعدم طرح أفلام أخرى بسبب تقليل نسبة الحضور بالسينما ل ٢٥٪ للحد من أنتشار فيروس كورونا .

تصدر فيلم الغسالة مؤشر البحث جوجل بعد عرضه بدور السينما المصرية في وقفة عيد الأضحى المبارك الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠.

وحقق فيلم “الغسالة” في ثاني يوم عرض له إجمالي إيرادات مليون و167 الف جنيه، حيث تعتبر إيرادات فيلم “الغسالة” هي الأعلى منذ عودة السينمات من جديد بعد غلقها لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

فيلم الغسالة بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا، تأليف وسيناريو عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
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