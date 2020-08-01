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اقتصاد

باستثمارات 9 مليارات جنيه.. قائمة بأهم مشروعات الطرق نفذها المركزي للتعمير خلال عام

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:58 م
مشروعات طرق
مشروعات طرق
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آمنة عبدالعظيم
كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان عن قائمة بأهم المشروعات بــ قطاع الطرق والتى ينفذها الجهاز خلال العام المالى الحالى 2020 - 2021.

وأوضح "نصار" فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن عدد المشروعات يبلغ 15 مشروع وتصل إجمالى استثماراتها لأكثر من 9 مليارات جنيه، على رأسها محور ترعة الزمر الحر بمحافظة الجيزة، وبطول 12 كيلو مترًا ًبالإضافة إلى محاور الخدمة، بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذها بالكامل خلال عامين وينتهي في يونيو 2022.

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وقال المهندس عمرو عبد الهادى مدير الإدارة الفنية للجهاز، إن من بين المشروعات مشروع طريق أبو الروس مطوبس فوه بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، ويشمل المشروع 10 أعمال لكبارى بالمناطق الثلاثة.

وأضاف عبدالهادى لـــ"صدى البلد"، أن من بين المشروعات طريق الرياض - سيدى سالم بطول يتجاوز 31 كيلو مترا باستثمارات حوالى 500 مليون جنيه.

وتابع أنه سيتم كذلك تنفيذ مشروع المرحلة الثانية والثالثة من محور منفلوط - الداخلة بطول 250 كيلو متراً، باستثمارات 2.5 مليار جنيه تقريبا.

كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لربط القرى بالبحر الأحمر بأطوال 263 كيلو مترا تقريبا، و باستثمارات 365 مليون جنيه، ومقرر تنفيذها على عدة مراحل حتى يناير 2022.

وكذا مشروع الطريق الإقليمي الشرقي حول أسوان بطول 23 كيلومترا وباستثمارات تصل إلى 473 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاؤه فى ديسمبر 2021.
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