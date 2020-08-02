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برلمان

مقترح برلماني للقضاء على أزمة عجز الأطباء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب،  الحكومة، بضرورة السيطرة على ظاهرة سفر الأطباء للعمل بالخارج، عن طريق إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر.

وقال النائب حاتم عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن أزمة عجز الأطباء خطيرة للغاية، وظهر ذلك بوضوح في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يجب مواجهة أزمة عجز الأطباء بعد انتهاء فيروس كورونا، والتي أعطت دروس عديدة للمسؤولين والمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة عليها أن تغير من أولوياتها الفترة المقبلة، وتعطي القطاع الصحي والأطقم الطبية أهمية خاصة، باعتبار أن الملف يمثل أمن قومي.
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