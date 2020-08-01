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أخبار البلد

أهم الأخبار | الخارجية تحذر تركيا.. كورونا يسجل أعلى معدل شفاء يومي.. تركي آل الشيخ في العناية المركزة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

كورونا يتراجع.. الصحة تعلن أعلى نسبة شفاء يومي بخروج 1499 متعافيا
قال خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة إنه تم خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم...التفاصيل

الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية
علق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو الى 2 اغسطس... التفاصيل

الاتصالات تطلق مبادرة لتمكين 20 ألف شاب وشابة من العمل في التسويق الإلكتروني
 أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف الى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوي الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الالكترونية وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيا؛على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين... التفاصيل

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد
وصلت اليوم السبت، أولى رحلات مصرللطيران القادمة من مطار  بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلي متنها ١٤٠ سائحا عراقيا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية ... التفاصيل

دخل العناية المركزة | تعرف على تطورات حالة تركي آل الشيخ الصحية
نُقل منذ قليل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب... التفاصيل

شاهد .. لحظة القبض على شاب دعا المواطنين لحرق علم الكويت
نجحت الاجهزة الامنية فى القاء القبض على الشاب المتهم بتحريض المواطنين على حرق علم دولة الكويت ... التفاصيل

أمرت بإخلاء سبيله.. النيابة: مصور فيديو حرق علم الكويت لم يقصد الإساءة

نفت تحقيقات النيابة العامة قصد مُصوِّر مقطع «تحدي حرق علم دولة الكويت» الإساءةَ إلى دولة الكويت أو شعبها... التفاصيل



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