أوكرانيا تسجل 1112 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة في يوم

أعلن مركز مراقبة فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا ، اليوم الأحد، أن الدولة اكتشفت 1112 حالة جديدة و16 حالة وفاة جراء كوفيد 19 في اليوم الماضي، فيما يبدو أنه انتشار مطرد للمرض في البلاد.





ويصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 72168 بينما توفى 1.725 شخص نتيجة لذلك، وتعافى الآن أكثر من 39000 شخص أصيبوا بـ كوفيد 19.









وتمثل منطقة إيفانو فرانكيفسك معظم الحالات الجديدة، حيث تم تسجيل 115 حالة هناك. تليها منطقة لفيف بـ 112 حالة جديدة، والعاصمة الأوكرانية كييف بـ 110 حالات.





وتذبذب معدل النمو اليومي في أوكرانيا منذ بداية تفشي المرض، لكن الإحصائيات خلال الأسبوع الماضي سجلت زيادات بنحو 1000 إصابة يوميًا، تتمحور حول العاصمة والمناطق الغربية.