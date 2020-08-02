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أخبار البلد

طقس رابع يوم العيد.. حار رطب على القاهرة وأمطار غزيرة في الصعيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:35 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الإثنين حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة متفرقة على عدة مناطق تكون غزيرة رعدية أحيانا والرياح نشطة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25، على السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى و25 الصغرى، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى و31 للصغرى.
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