طقس رابع يوم العيد.. حار رطب على القاهرة وأمطار غزيرة في الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الإثنين حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويكون الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.





ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة متفرقة على عدة مناطق تكون غزيرة رعدية أحيانا والرياح نشطة.



