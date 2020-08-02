36 مليون دولار أرباح إيفانكا ترامب وكوشنر خلال 2019

بعد 3 سنوات من عملهم الجديد كمسؤولين في البيت الأبيض، أعلنت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر عن دخل لا يقل عن 36 مليون دولار في عام 2019، وفقا لتقارير الإفصاح المالي.





وبحسب التقارير، فإن المبلغ أعلى بنحو 7 ملايين دولار عن أرباح الزوجين لعام 2018، وقد يصل المبلغ الحقيقي لأكثر من 157 مليون، حيث لا يطلب من المسؤولين تقديم أرقام دقيقة بشأن الدخل المالي ولكن تقريبية فقط.





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وتعمل إيفانكا وزوجها كوشنر كمستشارين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من عدم حصولهما على أجر، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".





ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنصب في 2017، شكلته قضايا تضارب المصالح لترامب وعائلته جدلا واسعا.





ورغم تنحى كوشنر عن الوظيفة الإدارية في الشركة العقارية المملوكة لعائلته، بعد توليه وظيفة البيت الأبيض، إلا أنه لا يزال لديه ملكية جزئيه في الشركة.



