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فن

أول حفل جماهيري بالعالم .. رسالة حب من حسين الجسمي للشعب اللبناني |صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:53 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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محمد نبيـل
شارك الفنان حسين الجسمي في حفل كبير على مسرح دبي أوبرا والذي بث عبر قنوات mbc في أول حفل جماهيري بالعالم بعد جائحة كورونا، ضاربًا أروع أمثال النجاح برفقة فرقته الموسيقية.

ومن خلال رسالة محبة ودعم من الإمارات، شارك حسين الجسمي الشعب اللبناني بمداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة عبر قناة mtv اللبنانية، أعرب خلالها عن تهانيه ومحبته للبنان وجيشه بمناسبة مرور 75 على تأسيسه.

وقدم الجسمي بصوته وبرفقة عزف الفنان ميشيل فاضل على آلة البيانو أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، وذلك ضمن أمسية احتفالية حملت عنوان "كرمالك يا وطن".


وشكلت مشاركة الجسمي لدى اللبنانيين رسالة أمل إيجابية من أجل المحبة والسلام، تفاعل معها الشعب اللبناني شكرًا ومحبة، مؤكدين أنهم يشاركونه ووطنه الإمارات نفس المحبة والإحترام.


وجاء حفل الجسمي في دار دبي أوبرا ضمن إحتفالات وفعاليات مهرجان صيف دبي 2020، في عيد الأضحى المبارك، وهو حفلًا خيريًا حمل عنوان "حفل العيد والعطاء" والذي سيعود ريعه بالكامل لحملة اليونيسف "رؤية جديدة" لدعم أزمة الأطفال المتأثرين من جائحة كورونا.



وأعرب الجسمي خلال الحفل عن اشتياقه للقاء الجمهور، وقال: "صحيح نحن اليوم متباعدين في الجلوس، ولكننا متقاربين بالمحبة، متقاربين في الخير من أجل الأطفال، متقاربين في صناعة الفرح، شكرًا دولتي الإمارات على هذا الحفل الخيري والجماهيري الاول في العالم.. شكرًا دبي وشكرًا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على إتاحة الفرصة لإقامة هذا الحفل"، حيث شاركه الحفل الفنانة اللبنانية يارا ونخبة من مغنيي برنامج "أحلى صوت – ذا فويس كيدز".


أول حفل جماهيري بالعالم .. رسالة حب من حسين الجسمي للشعب اللبناني |صور
أول حفل جماهيري بالعالم .. رسالة حب من حسين الجسمي للشعب اللبناني |صور
أول حفل جماهيري بالعالم .. رسالة حب من حسين الجسمي للشعب اللبناني |صور
أول حفل جماهيري بالعالم .. رسالة حب من حسين الجسمي للشعب اللبناني |صور
أول حفل جماهيري بالعالم .. رسالة حب من حسين الجسمي للشعب اللبناني |صور
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