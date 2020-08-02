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توك شو

ريم أحمد تكشف كواليس معرفة بابا ونيس بخبر حملها.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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آيات أحمد
كشفت ريم أحمد كواليس لقائها مع الفنان محمد صبحي، إن الناس كلها فى حالة صدمة كبيرة منذ نشرى لصورة حملى، لافتة إلى أنها اكتشفت حملها بعد شهر ونصف من الحمل، مضيفة: "مش مستوعبة حتى الآن أننى حامل".

وأضافت ريم أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دى ام سي، أن الفنان محمد صبحي هنأها كثيرًا بحملها وأكد لها أنه وقت جيد للإنجاب بعد زواجها بسنتين، مشيرة إلى أنه طلب منها إرسال صورة لها وهى حامل.

وتابعت: "كلمنى وقالى مش أنا بس اللى مش مصدق إنك حامل ولكن الناس كلها مش مصدقة، أنتى هدى النوسة كمنوسة الطفلة الصغيرة".

من جانبه، قال طه خليفة، زوج الفنانة ريم، إنه متخوف من الإنجاب مع استمرار فيروس كورونا خاصة وأن ظروف العالم كله غير مستقرة الآن، مضيفًا أن بوست بابا ونيس أصدر له طاقة إيجابية خاصة وأن علاقته بريم علاقة قوية جدًا خاصة وأنه وصانى عليه فى فترة الخطوبة.
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