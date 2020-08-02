AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب تونسي: الغنوشي يخدم أجندة الإخوان ويأتمر بأوامر الباب العالي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:51 م
راشد الغنوشي زعيم
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية
Advertisements
قسم الخارجي
تواصل الأحزاب السياسية في تونس انتفاضها ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب مواقفه المشبوهة والتبعية لتنظيم الإخوان، حيث يؤكد النائب بالحزب الدستوري الحرب مجدي بوذنية، أن راشد الغنوشي يخدم أجندة خارجية.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" أن الغنوشي يخدم أجندة الإخوان لتدمير تونس، موضحا أن السياسة الخارجية من مهام الرئيس التونسي وليس الغنوشي.

وتابع قائلا "الغنوشي ليس رجل توافق ولا يصلح لرئاسة البرلمان"، مؤكدا أنه يريد إقحام تونس في الصراع الليبي.

من جانبه، قال نائب في البرلمان عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة إن الغنوشي يأتمر بأوامر الباب العالي وجماعة الإخوان ولا علاقة له بالمصلحة التونسية.

وأضاف "كلما واجه رئيس البرلمان التونسي أزمة، هبت تركيا لنجدته"، مشيرا إلى اللقاء السري الذي جمعه بالرئيس رجب طيب أردوغان مطلع العام الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ليبيا.. انطلاق جلسة جديدة في البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي

وسط مطالب بعزله.. الغنوشي يدافع عن علاقته بالسراج

المصالح السبب.. رئيس البرلمان التونسي يدافع عن الغزو التركي لـ ليبيا

حزب تونسي: حركة النهضة الإخوانية تتبع منظمة إرهابية تهدد البلاد

شاهد.. وقفة احتجاجية في تونس لرفض الغنوشي تخصيص جلسة لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

الاثنين يوم فارق..عبير موسى: لا سبيل لاستمرار الغنوشي في رئاسة البرلمان

ترشيحاتنا

أميتاب باتشان يعلن شفاءه من فيروس كورونا

بعد التأكد من معالجته السكر.. 10 فوائد غير متوقعة للتين

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

4 أيام للابتدائي ويومان للثانوية و20 طالبا بالفصل.. ملامح العام الدراسي الجديد

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

شاهد .. كنزى عمرو دياب تخطف الأنظار من جديد بعد انتشار صور مع أصدقائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

دراسة جديدة: فيروس كورونا يسبب جلطات دموية مميتة عند الحوامل

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة