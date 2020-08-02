نائب تونسي: الغنوشي يخدم أجندة الإخوان ويأتمر بأوامر الباب العالي

تواصل الأحزاب السياسية في تونس انتفاضها ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب مواقفه المشبوهة والتبعية لتنظيم الإخوان، حيث يؤكد النائب بالحزب الدستوري الحرب مجدي بوذنية، أن راشد الغنوشي يخدم أجندة خارجية.





وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" أن الغنوشي يخدم أجندة الإخوان لتدمير تونس، موضحا أن السياسة الخارجية من مهام الرئيس التونسي وليس الغنوشي.





وتابع قائلا "الغنوشي ليس رجل توافق ولا يصلح لرئاسة البرلمان"، مؤكدا أنه يريد إقحام تونس في الصراع الليبي.





من جانبه، قال نائب في البرلمان عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة إن الغنوشي يأتمر بأوامر الباب العالي وجماعة الإخوان ولا علاقة له بالمصلحة التونسية.



