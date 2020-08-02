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فن

أخبار الفن.. وفاة الفنانة سامية أمين.. هجوم على يوسف الشريف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:20 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.


توفيت الفنانة سامية أمين عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.



تبدأ قناة "MBC مصر" من اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً، عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، وسط المزيد من أجواء المؤامرات والصراعات من داخل قصر عابدين. 


تصدر الفنان باسل خياط، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانه خبر وفاة والده.


أطلق المذيع مروان يونس أغنية جديدة تحمل اسم "بكرهكوا كلكوا"، في موسم عيد الأضحى المبارك. 



قال الفنان ماجد المصري إنه يواصل تصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.


حرصت الفنانة حلا شيحة علي الظهور بشكل مختلف في أحدث جلسة تصوير، وذلك عقب انتهائها مباشرة من تصوير دورها في فيلم "مش أنا" والذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.


تعرض الفنان يوسف الشريف لهجوم كبير من متابعيه بعد نشره صورة له مع زوجته بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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