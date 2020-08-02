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فن

بعد تصدر صاحب المقام التريند.. محمود عبد المغنى يعلق: يا كريم يا الله

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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شروق حمدى
احتفى الفنان محمود عبد المغني باشادة الجمهور له بعد مشاركته في فيلم "صاحب المقام" الذي عرض عبر احدى المنصات الالكترونية بموسم عيد الاضحى. 

ونشر "عبد المغني" عبر حسابه الرسمة بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لتعليق الجمهور على مشاركته بالفيلم وعلق: "ياكريم يا الله.. ياجميل يا الله.. الحمد لله.. صاحب المقام".

واصل فيلم "صاحب المقام" تصدر تريند تويتر، منذ وقت عرضه على منصة شاهد، حيث أشاد الجمهور به وأبدوا إعجابهم الشديد بالعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.

يذكر أن أكد محمد العدل مخرج فيلم صاحب المقام أنه سعيد بردود الأفعال بعد طرح الفيلم على منصة شاهد، مشيرا إلى ان عددا من أصدقائه أبلغوه أنهم بكوا بعد االإنتهاء من مشاهدته.

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