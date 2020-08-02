بسبب يا بلدنا يا حلوة.. مدحت العدل يوجه رسالة إلى عمرو دياب

أشاد المؤلف والسيناريست مدحت العدل بأغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب التي طرحها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك
وقال العدل من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" ما قيمة أي أغنية ؟ أن تنقل إليك الشعور الذي قصده صانعوها ..حزن ..بهجة ..شجن إلخ .. "
واضاف العدل " إذ لم تكن ناقدًا و محللًا ومعظمنا ليس كذلك فعلينا أن ( نحس) الأغنية ولا نحللها فإذا إستمتعت فقد نجحت الأغنية "
وتابع العدل: " أغنية عمرو يابلدنا يا حلوة مبهجة وجميلة وأسعدتني ..بس خلاص ".
ما قيمة أي أغنية ؟ أن تنقل إليك الشعور الذي قصده صانعوها ..حزن ..بهجة ..شجن إلخ .. إذ لم تكن ناقدًا و محللًا ومعظمنا ليس كذلك فعلينا أن ( نحس) الأغنية ولا نحللها فإذا إستمتعت فقد نجحت الأغنية ..أغنية عمرو يابلدنا يا حلوة مبهجة وجميلة وأسعدتني ..بس خلاص— MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) August 2, 2020