بسبب يا بلدنا يا حلوة.. مدحت العدل يوجه رسالة إلى عمرو دياب





وقال العدل من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" ما قيمة أي أغنية ؟ أن تنقل إليك الشعور الذي قصده صانعوها ..حزن ..بهجة ..شجن إلخ .. "





واضاف العدل " إذ لم تكن ناقدًا و محللًا ومعظمنا ليس كذلك فعلينا أن ( نحس) الأغنية ولا نحللها فإذا إستمتعت فقد نجحت الأغنية "





وتابع العدل: " أغنية عمرو يابلدنا يا حلوة مبهجة وجميلة وأسعدتني ..بس خلاص ".









اقرا ايضا : فيديوجراف.. روان بن حسين تتعرض للهجوم بعد إعلان إصابتها بمرض جنسي





ما قيمة أي أغنية ؟ أن تنقل إليك الشعور الذي قصده صانعوها ..حزن ..بهجة ..شجن إلخ .. إذ لم تكن ناقدًا و محللًا ومعظمنا ليس كذلك فعلينا أن ( نحس) الأغنية ولا نحللها فإذا إستمتعت فقد نجحت الأغنية ..أغنية عمرو يابلدنا يا حلوة مبهجة وجميلة وأسعدتني ..بس خلاص — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) August 2, 2020