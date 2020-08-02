يوليو المشاهير.. تحرش بـ هنا الزاهد والنصب على هيفاء وهبي ومحضر زوجة تامر حسني

30 يوما مرت في أروقة النيابات وقاعات المحاكم المختلفة، شهدت فيهم تحقيقات وقضايا حملت أسماء مشاهير من الوسط الفني والرياضي، وكان على رأسهم الفنان محمد رمضان في قضية الطيار، والتحرش بالفنانة هنا الزاهد ، لا سيما خناقة الكلب الخاص زوجة الفنان تامر حسني.





باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في محضر زوجة تامر حسني ضد جارها بسبب كلبها الخاص، وكذلك إتهام هيفاء وهبي لمدير أعمالها بالنصب، لا سيما قرارات المحاكم المختلفة ضد مجدى عبدالغني، وأحمد الفيشاوي.





أحالت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة ٥ عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح مخلى سبيلهم، ووجه إسلام شاكر وكيل أول نيابة الشيخ زايد للمتهمين تهمة التحرش اللفظي، وأنكر المتهمون قيامهم بالتحرش بالزاهد مشيرين إلى أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة، حيث أكدت هنا الزاهد في أقوالها أنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بجوارها بداخلها ٥ شباب يحاولون الاقتراب منها ويتحدثون بألفاظ مشينة فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها.





وباشرت نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في محضر بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، ضد جارها المدير التنفيذي بالجامعة الأمريكية، بسبب اعتداء كلبه على كلبها، وتسببه في إصابته، وأفادت التحريات، بأنَّ زوجة تامر حسني حررت المحضر ضد جارها "محمد.إ" بـ"كومباوند الربوة" في مدينة الشيخ زايد، بسبب عضّ كلبه للكلب الخاص بها، وحمل المحضر رقم 2403 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ثان زايد.





وقرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوي قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.





وقضت محكمة جنح الدقى بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان احمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الاكونت الخاص به عبر الفيس بوك، واصدرت حكما بحبسها ٦ اشهر مع ايقاف التتفيذ، حيث كان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا، وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته "يسر فاروق" التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".





وأحالت محكمة جنح العجوزة، الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية؛ لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية؛ بعد اتهام كاتبة شابة لهما، بسرقتهما فكرة برنامج رامز الرمضاني، ونظرت محكمة جنح العجوزة التي حضرها محاميان عن رامز جلال، وحضر صلاح بخيت، المحامي بالنقض، عن الكاتبة الشابة صاحبة فكرة برنامج رامز الرمضاني.





وحددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى، حيث كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".





قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة أحمد الفيشاوى من الاتهام الموجه إليه، حيث كانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.



