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محافظات

7 مدن بمحافظة القليوبية تسجل صفر إصابات بـ كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:39 م
مستشفى النيل بشبرا
مستشفى النيل بشبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
سجلت 7 مدن بمحافظة القليوبية اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحي المبارك صفر إصابة بفيروس كورونا بينما سجلت مدينة الخانكة وبنها وطوخ وكفر شكر 10 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلي 8644 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية أن مدن العبور والقناطر الخيرية وغرب وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب وقها سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا.

وكان مستشفى النيل بشبرا الخيمة والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة القليوبية قد أعلن خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس وذلك بعد ورود تقارير المسحات وجاءت نتيجة العينات سلبية.

وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى إنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا 42 حالة، يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس.

وأشار العطار إلى أنه بتعافي وخروج الـ 17 حالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2372 شخصا حتى اليوم.

وأضاف أن الفريق الطبي بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة.

وتابع مدير المستشفى أنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري، الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.
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