أخبار الرياضة.. محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك.. عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح، اليوم الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، نستعرضها على النحو التالي:

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح، اليوم الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، نستعرضها على النحو التالي:

















أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي طرابزون سبور مهتم بالتعاقد مع محمد النني متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي، والمعار لصفوف نادي بشكتاش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





يواجه فريقي ليفربول وأرسنال أزمة كبيرة قبل مباراتهما معًا في مباراة بطولة كأس الدرع الخيرية، وذلك بحسب تقارير صحفية.



