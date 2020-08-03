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رياضة

أخبار الرياضة.. محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك.. عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح، اليوم الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، نستعرضها على النحو التالي:


- كشفت تقارير صحفية عن محاولات من مسئولي نادي الزمالك لتجديد وتعديل بعد عقود اللاعبين داخل القلعة البيضاء قبل بدء منافسات الدوري المصري.


- تعاقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك , مع وكيل لاعبين جديد وهو السعودي فهد بوعائشة.





أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي طرابزون سبور مهتم بالتعاقد مع محمد النني متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي، والمعار لصفوف نادي بشكتاش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يواجه فريقي ليفربول وأرسنال أزمة كبيرة قبل مباراتهما معًا في مباراة بطولة كأس الدرع الخيرية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

سادت حالة من الغضب الشديد داخل أرجاء إدارة الأهلي بسبب المطرب الشعبي حسن شاكوش.
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