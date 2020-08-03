للارتقاء بمستوى الأداء.. المالية تستعرض خطتها لتحديث مديرياتها وبرامج التحول الرقمي.. تفاصيل





وشدد على ضرورة استمرار الإسهام الفعَّال فى برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات الذى يُعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي وينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة لتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا.





وأشار إلى أن هذا البرنامج الطموح، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالًا لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.





استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.وأضاف معيط، في تصريحات له اليوم، إن الوزارة تسعى لرفع كفاءة المباني لتهيئة بيئة عمل جاذبة، تُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذى يُساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠».ونوه إلى أن تلك الإجراءات تسعى لضمانة اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».