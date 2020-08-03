الزمالك ينتظر رد الرجاء لتحديد موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا





ففي حال تحديد النادى المغربى ليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمواجهة الذهاب التى ستقام فى المغرب سيكون لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر القادم بالقاهرة وحال تحديد النادى المغربى يوم 26 من شهر سبتمبر القادم موعدًا للذهاب سيكون لقاء الإياب بين الفريقان فى القاهرة يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل.















ومن المقرر أن يصل خطابًا رسميًا من النادى المغربى من خلال التنسيق مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم وكذلك الزمالك بشأن موعد لقاء الذهاب خلال الفترة الجارية.













واعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرار لجنة الأندية بإقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.













ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز على موعد لمواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.













وأصدر الاتحاد الأفريقى بيانًا رسميًا قال فيه: "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشيًا مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبى سواء فى مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائى، وهى الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).