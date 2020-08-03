عمرو دياب من "مصر قالت" لـ "يا بلدنا يا حلوة".. عندما توظف فنك لخدمة وطنك

"يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة.. والناس الحلوة فى بلدنا كتير"، هى الجملة الأكثر تداولًا الآن على ألسنة ملايين المصريين، بعد مرور أيام قليلة على صدور أغنية النجم الكبير عمرو دياب الوطنية الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، التى لمست قلوب الجميع تمامًا وجعلتهم فى حالة خاصة من البهجة، لاسترجاع مشاعرهم وذكرياتهم الجميلة المحفورة بداخلهم على مدار سنوات، والتباهي بـ محافظات ومدن مصر.









اعتاد جمهور عمرو دياب على تلقي أغان مصرية خالصة تطرب آذانهم وتبهر أعينهم، وتشاركهم لحظاتهم المختلفة ما بين حزن وفرح وحنين إلى الوطن على مدار عقد كامل، و بالعودة لعام 2011 حينما صدرت "مصر قالت" وكانت تكريم الهضبة لثورة 25 يناير والثوار، مرورًا بحثه الجميع على إظهار حبهم بكل الطرق من خلال أغنية "بلاش تبعد"، التى تحاكى الحب العميق بين مصر وأبنائها.









ومرورًا بـ "القاهرة" والحديث عن سحرها وطيبة أهلها مع النجم محمد منير لأول مرة معا، و "الفرحة الليلة" احتفالًا بصعود المنتخب المصري لبطولة كأس العالم بعد غياب 30 عامًا، وصولًا لـ "جمع حبايبك" فى رمضان والحنين للماضي وسط الأهل والأصدقاء، وهذا العام بتحفته الفنية "يا بلدنا يا حلوة" واستعراض جمال مصر و المصريين.









مصر قالت









كانت معانى الأغنية واضحة للغاية وقت صدورها عقب ثورة 25 يناير فى عام 2011، بالتكريم والعرفان بحق الثوار من شباب مصر، الذين لم يبخلوا بالغالى والنفيس على بلدهم، وبدا صوت دياب المتأثر بالحالة، مع كلمات الشاعر الراحل مجدي النجار على لحن أكثر من رائع من تلحين عمرو دياب نفسه.









وستجد ذلك واضحًا فى كلمات الأغنية:"مصر قالت صوت ولادى كلمة الحق فى بلادي..هما دول سر التحدي..هما دول زهرة جهادي.. هما دول هما الشباب.. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة.. هما دول أكبر علامة كل حي وله قيامة زى ما قال الكتاب".









وكان صدي الرسالة من السعودية مع تعليق صالح العمري قائلًا" أنا سعودي والله االعظيم يوم أسمع الأغنية يقشعر جسميَ وأحس بـإحساس غريـب وكأني أنتمي لهذا البلد، بلد الشرفاء والأحرار"، وهنا الهدف الحقيقي من الفن خاصة الموسيقي أن تجوب العالم برسالة هادفة تبني وتحفز لا تدمر و تفرق.









بلاش تبعد









والتى جاءت كلماتها سهلة وبسيطة ومؤثرة فى نفس الوقت على يد الشاعر تامر حسين، مع لحن تامر على :"بحبك يا اللى شاغل قلبي ليل ونهار.. بلاش تبعد بلاش تبعد بعيد عني و لو ثانية.. دي كلمة بلدي بتقولهالى باستمرار.. هقهولهالك وأعدهالك دي حبك عندي بالدنيا..يا مصر تملى عالبال يا ساكنة جوا وجدانى بقولهالك و أعدهالك مبرتاحش فى مكان تانى.. دي بلدى تملى عالبال ومين يستغنى عن بيته.. هنا ونسي وهنا أجمل عمر قضيته".









ستجد الكلام يتبع الأسلوب السهل الممتنع، من خلال الحوار بين مصر و ابنها تناديه وتخبره بمدي حبه لها، ليرد الإبن المحب لبلده بعرفانه لجميلها عليه، وحبه لها عن دون البلاد الأخري فى جملة رشيقة يرافقها لحن ولا أروع، لتجد ملايين التعليقات من كل العالم تعبر عن مدي حبها لمصر خاصةً عند سماع أجمل أغانيها بصوت أحد قاماتها الموسيقية الكبيرة، فعمرو دياب مشوار ناجح ومستمر تخطي حاجز الثلاثين عامًا.









ليؤكد على ذلك تعليق إبراهيم التغلبي من العراق:" اني عراقي بس من أسمع هاذي الأغنية أحس نفسي مصري.. بلدي الثاني مصر بلد الطيبين والحضارات.. عمرو دياب نجم النجوم".









القاهرة













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كأنها بنت جميلة بتنادى عليك فيها سر بيخليها دايمًا حلوة فى عينيك.. ياسحرها عشقتها بحبها..القاهرة ونيلها وطول ليلها.. و أغانيها ومواويلها وحكاويها يا جمالها.. القاهرة تجيلها تحنلها وتهواها ما تنساها .. وتتحاكى بأحوالها..هنا ناس تشيل عنك همك وتقاسمك فيه.. و في عز فرحك تفرحلك و تجاملك فيه.. ناس يوحشوك لما يسيبوك ويفكروك".









كانت مفاجأة بكل المقاييس للوطن العربي أجمع وليس المصريين فقط فى 2016، حيث ظهور هرما مصر فى الغناء الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير، فى عمل فني مبهر منذ اللحظة الأولى يستعرض جمال نيل القاهرة فى فيديو كليب راق، وكلمات مميزة تصف سحر القاهرة بأماكنها وناسها، وللعلم فالكليب من إنتاج عمرو دياب نفسه، الأمر الذى يؤكد حب نجوم مصر لها بدون مقابل، فستجد نفسك منبهرًا برؤية منير ودياب سويًا فى عمل عن قاهرة المعز، بكلمات تامر حسين، ولحن عمرو دياب و أحمد حسين.









وما يؤكد على رسالة الأغنية ونجاحها فى الوصول للملايين وتخطي القارات، أحد التعليقات المؤثرة على الفيديو كليب الخاص بها على يوتيوب حيث التأثر الشديد بحنين مصر و طيبة أهلها الحقيقية، ليعلق مهند من فلسطين:"عندما جئت للقاهرة للدراسة كنت خائفا من الغربة لكن الحمد لله أكملت خمس سنين هنا ولَم أشعر بالغربة قط وكنت كلما أرجع بلدي في الإجازات أتوق شوقًا للرجوع لمصر لأنها بلدي الثاني ..و أحلى تحية لشعب مصر الجدعان .... أحلى ناس على راسي..فلسطيني مقدسي يعشق مصر".









الفرحة الليلة













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الليلة..الليلة..الليلة..الفرحة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم..حلم وطول لسنين تتمني تشوفه العين.. لحظة ما بلادي بلادي تتغني لقصاد العالم.. رايحين للدنيا ايد واحدة وبنادى.. هنعلى فى اسمك وفي صورتك يا بلادي.. و هتافنا الليلة واصل كل العالم"..









بهذه الكلمات افتتح دياب أغنيته احتفالًا بالمنتخب الوطني، لتجد نفسك فى حالة حماسية غير مسبوقة ما بين فرحة انتظرناها كثيرًا، و كلمات تحرك حبك الحقيقي لمصر من داخل أعماقك على موسيقي فنان مصري أصيل، كان الأول فى مشاركة المصريين فرحتهم التى طال انتظارها.





بمجرد سماع صافرة حكم المباراة بانتهائها قفز ملايين المصريين فرحًا بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لأكثر من 3 عقود، فكان لدياب طريقته فى الإحتفال بتجهيزه كليب مصور مع إحدى شركات المياه الغازية الشهيرة، يستعرض فيها فرحة كل المصريين بمنتخبهم الوطني لتحقيقه الانتصار الأغلى والحصول على تذكرة السفر لروسيا لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم 2018، لتظهر فرحة المصريين من المنازل، المقاهي، المستشفيات، المطاعم، و بالطبع الشوارع المكتظة بالشباب والنساء و الأطفال و الكبار لمشاركة الفرحة.









وكان تعليق محمد ياسين من الأردن:"عمرو دياب..خليتني أحب مصر..الأهرام..النيل..دهب..كل مكان بمصر لأنك انت مصري..#تحية_من_الأردن".









جمع حبايبك

















كانت المفاجأة فى شهر رمضان المبارك عندما قرر الهضبة الإطلالة على محبيه فى هذه الأيام المحببة لقلوب المصريين والعرب جميعًا، من خلال كليب جمع حبايبك الذى يسعى للتأكيد على أهمية دفء العائلة الأصدقاء مهما كانت مشاغل الحياة، والحنين إلى الماضي والذكريات، حيث حيث غازل ذكريات الحنين إلى الماضي الجميل، مستعرضًا ذكرياته فى مدينة سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وسط أبناء عمومته فى الغيطان، وهم يتناولون كوب الشاى المصري الأصيل.









ثم فترة إقامته فى مدينة بورسعيد ولعب كرة القدم على الشاطئ مع أصدقاء زمان عند إعادة تقديم لحظة وقوفه للغناء لأول مرة مع فرقة الشياطين الحمر، التى أسسها مع زملائه منذ أكثر من 30 عامًا، واستطاع الهضبة التفوق على نفسه، عن ظهوره من جديد مع أصدقاء العمر بشخصياتهم الحقيقية دون الاستعانة بأى ممثلين عنهم، ويغني من جديد نفس الأغنية، ولكن وهو المطرب رقم واحد فى العالم المصري والعربي.









وجاء تعليق عمار الشغري من سوريا بكلمات عذبة و مؤثرة قائلًا:" أنا سوري ومقيم بالسويد ومن عشاق الهضبة من التسعينات بس جد أول ماسمعت الغنية دمعت الله يجمع كل مغترب بأهله وصحابه.. والله يسامحك يا هضبة ياحبيب قلبي وجعتنا".









يا بلدنا يا حلوة













"يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة فى بلدنا كتير.. في وشوش سمرا وجميلة تقابلهم تبتسم ..أسوان والنوبة عيلة صورة حلوة بتترسم.. المنيا سوهاج قنا فى القلب قريبين.. الأقصر أسيوط بيوت بالجدعنة معروفين.. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة".









بدأ عمرو دياب فخره و اعتزازه بجمال مصر بداية من صعيدها فى الجنوب وصولًا لمطروح فى أقصي الشمال، مرورًا بالدلتا حيث بالشرقية بلده" الشرقية الأصيلة أهلى وبلد ا لكرم" ليكمل استعراضه لمحافظات مدن مصر قائلًا :" قلبي على ارض سينا رفرف زى العلم.. وحشانى يا بورسعيد وإسماعيلية كمان.. يا سويس أنا أقول و أعيد عن أبطالك زمان.. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة".









لم يقف دياب عند المدن والمحافظات فقط، بل عاود مغازلته للقاهرة بكوبليه:"شبرا ومصر القديمة.. مار جرجس والحسين..وكنيسة فى وش جامع.. فى بلدنا العيد عيدين.. اطلع على الأهرامات علشان حبك يزيد هتعيشلك أحلى يوم دي الفيوم مش بعيد".









ويستكمل بحديثه عن عروس البحر الأبيض بكوبليه: "صبح على إسكندرية على ناسها و أهلها.. أيام غالية عليا فى العجمي و شطها.. مطروح متروح كمان حبايبنا الطيبين.. شايف سحر المكان هتلاقي ده كله فين.. فى بلدنا الحلوة بالناس الحلوة".









ملحمة فنية بديعة قدمها عمرو دياب ببصمة صوته المميزة صاحبة الحضور القوي على كلمات الشاعر المميز تامر حسين، وبتوقيع المخرج المتميز طارق العريان رفيق درب الهضبة للعالمية منذ كليب "يا نور العين"1997.







