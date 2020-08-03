استعدادا لعودة الدوري .. محمد أوناجم يستعرض لياقته البدنية في الجيم |شاهد

شارك محمد اوناجم لاعب نادي الزمالك جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر اوناجم في الفيديو وهو يمارس بعض التمارين الرياضية بالجيم لرفع مستوى لياقته البدنية استعدادا لعودة مباريات الدوري المصري وبطولة دوري ابطال افريقيا.





وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.







