AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

استعدادا لعودة الدوري .. محمد أوناجم يستعرض لياقته البدنية في الجيم |شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:10 م
اوناجم
اوناجم
Advertisements
مصطفى كرم
شارك محمد  اوناجم لاعب نادي الزمالك جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر اوناجم في الفيديو وهو يمارس بعض التمارين الرياضية بالجيم لرفع مستوى لياقته البدنية استعدادا لعودة مباريات الدوري المصري وبطولة دوري ابطال افريقيا.

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوناجم يقضى عطلته الصيفية في ظل تعنت الزمالك لاستكمال الدوري

استعدادا لـ عودة الدوري.. جدو يستعرض لياقته البدنية

جدو يتألق في تدريبات الجونة .. شاهد

جاري التحميل .. جدو يرفع لياقته البدنية في تدريبات الجونة .. شاهد

برفقة صالح جمعة.. كهربا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لعودة الدوري

عصام الحضري ينشر صورة مع نجله الصغير شادي.. شاهد

ترشيحاتنا

منافس الزمالك .. نجم الرجاء المغربي يوجه رسالة غامضة إلى منتقديه

لترويج أكاذيبها .. إثيوبيا تجند مغتربيها حول العالم للدعاية لسد النهضة

مسحة كورونا لـ طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري بالدوري.. غدا

كيلو الذهب يتخطى المليون جنيه في رابع أيام عيد الأضحى 3 -8-2020

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

طارق شوقي: إعلان نتيجة الثانوية العامة على موقع التعليم في الثانية من ظهر غد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادث الساحل الشمالي.. تعرف على سعر ونوع سيارة حمو بيكا

صور حصرية .. خسائر وتلفيات سببها حادث حمو بيكا

إطلالة مبهجة .. ريهام أيمن تخطف الأنظار خلال إجازتها الصيفية .. شاهد