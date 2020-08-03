أسماء أبو اليزيد تعلق على مشاركتها في فيلم "الحارث "

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد الإعلان التشويقي لفيلم الحارث عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت اسماء معلقة علي الفيديو :تشرفت بوجودي ضيفة في فيلم #الحارث و متحمسة جدًا أشوفه إن شاء الله الفيلم يعجبكم ويارب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم.
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فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح دور العرض السينمائي.
والجدير بالذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج