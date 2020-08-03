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فن

أسماء أبو اليزيد تعلق على مشاركتها في فيلم "الحارث "

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:01 م
اسماء ابواليزيد
اسماء ابواليزيد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد الإعلان التشويقي لفيلم الحارث عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت اسماء معلقة علي الفيديو :تشرفت بوجودي ضيفة في فيلم #الحارث و متحمسة جدًا أشوفه إن شاء الله الفيلم يعجبكم ويارب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم.

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فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏دور العرض السينمائي.


والجدير بالذكر  أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.


ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج
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