أسماء أبو اليزيد تعلق على مشاركتها في فيلم "الحارث "

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد الإعلان التشويقي لفيلم الحارث عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ن شاء الله الفيلم يعجبكم ويارب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. وكتبت اسماء معلقة علي الفيديو :تشرفت بوجودي ضيفة في فيلم # الحارث و متحمسة جدًا أشوفه إ





اقر ايضا :









فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏دور العرض السينمائي.









والجدير بالذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.









ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج