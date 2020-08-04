لماذا نصلي ؟.. 17 سببا لا يعرفه الكثيرون

1- نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2- محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3- أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4- يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5- تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.

6- عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

7- سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».

8- أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

9- يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

10- يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

فوائد الصلاة على وقتها

فوائد الصلاة على وقتها ، لم يكتف رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- بحثنا على المواظبة على الصلاة وأدائها فقط، وإنما حثنا على أدائها في موعدها وعدم تأجيلها، فيكره من العبد أن يؤجل صلاته بغير عذر، كما يكره منه أن يشغله عنها شاغل من أمور الحياة الدنيا، فعلى العبد أن يجعل صلاته في مقدمة أعماله وأن يعطيها الأولوية على كل شيء ما لم يكن هنالك عذر قاهر يمنعه من أدائها في وقتها، ولأداء الصلاة في وقتها فضل كبير كما بين لنا رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- ومن هذه الأفضال:





-إقامة الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن أحب الأعمال إلى الله فقال:" الصلاة على وقتها، ثم قال أي؟ قال: بر الوالدين، ثم قال أي: قال: الجهاد في سبيل الله".

-ولم يفرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس في مواعيدها هذه عبثا وحاشاه، وإنما كانت له حكمة من ذلك فينبغي على المؤمن أن يتحرى الصلاة في وقتها.

- إقامة الصلاة في وقتها يبعث على الطمأنينة والشعور بالراحة، ففيها يكون العبد أقرب ما يكون إلى الله تعالى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا رضي الله عنه بالأذان للصلاة قائلا: أرحنا بها يا بلال.

-الصلاة على وقتها من سمات المؤمن المخلص، الذي يشتاق لربه فيسرع مستجيبا إليه كلما سمع النداء والأذان، والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن المخلص الذي كلما تقرب إليه زاده الله قربا منه، وأنزل عليه من السكينة والطمأنينة ما يريح به قلبه ويكفيه همه.

-من أهم السباب النجاح والتوفيق في الرزق والعمل الحرص على أداء الصلاة في وقتها، فالمؤمن الذي يحرص صلاته في وقتها يوفقه الله في عمله وييسر له ما هى أسباب الرزق والتوفيق.

- الصلاة في وقتها تعود على الجسم بالنفع والفائدة، وتنظم عمل الساعة البيولوجية في الجسم، كما تنظم إفراز هرمون الأدرينالين في الجسم تبعا لأوقات الصلوات المختلفة، وتنظم أيضا عمل الجهاز العصبي في الجسم وتخفف من الضغط والتوتر والشعور بالضيق.