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سيارات

بعد تفوقها على فولكس فاجن.. تويوتا الأكثر مبيعًا فى العالم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:01 ص
بعد تفوقها على فولكس
بعد تفوقها على فولكس فاجن.. تويوتا الأكثر مبيعًا فى العالم
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قسم السيارات
نجحت شركة تويوتا اليابانية العريقة لصناعة السيارات فى حصد المركز الأول عالميًا فى قائمة مبيعات السيارات عن النصف الأول من 2020، بعدما تفوقت على منافستها التقليدية "فولكس فاجن" الألمانية.

وبلغت مبيعات الصانع الياباني العريق فى النصف الأول من 2020 حوالى 4.16 مليون سيارة، بتفوق ملحوظ و ساحق على الغريم الألمانى بحجم مبيعات 3.89 مليون سيارة.

يأتى ذلك بالرغم من إنخفاض مبيعات السيارات بشكل ملحوظ عالميًا فى الفترة من أبريل إلى يوليو من العام الجاري بسبب تقليص الإنتاج إلى 30% فقط، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أرقام السنة المالية الماضية بإكتساح تويوتا لمبيعات السيارات حول العالم، بعدما تخطت مبيعاتها 10.45 مليون سيارة، بينما باعت فولكس فاجن 10.37 مليون سيارة.

واستطاعت تويوتا تحقيق زيادة قدرها 10.3 % فى صافي أربحاها فى الفترة من 2019-2020، حيث بلغت قيمة أرباحها أكثر من 17.9 مليار يورو.
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