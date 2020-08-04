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استشارى تشريعات: القانون يجرم الوصول إلى بيانات رقمية مالية وليس الاختلاس فحسب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:04 م
الدكتور محمد حجازى،
الدكتور محمد حجازى، إستشارى تشريعات التحول الرقمى والإبتكار
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد حجازى، استشارى تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، إن هناك ثقافة للمواطن بأنه ليس لديه الثقة الكافية فى التعامل على الإنترنت، مشيرا إلى أن هذا دور التشريعات الخاصة بدور التحول الرقمى، حيث انه على الدولة وضع القواعد والإجراءات التى تبنى الثقة بين المنظومة الرقمية والمواطن.

وأضاف "حجازى" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن القانون يجرم مجرد الحصول إلى بيامنات رقمية مالية وليس فقط مسألة الإختراق الخاص بالحساب، موضحا أنه مجرم فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو فى قانون جرائم الإنترنت.

وتابع أن هناك بندا متعلقا بسرقة الأرقام الخاصة بالبطاقات الإئتمانية وبطاقات الخدمات المختلفة، متابعا أن البيانات الشخصية سواء مالية أو غيرها تكون محمية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الجديد.


ونصح المواطنين بتجنب المواقع المجهولة ومحاولة الذهاب للمواقع المشهورة، لان لها حماية للبيانات بشكل أعلى، بالإضافة إلى قراءة إتفاقية التخصيص الخاصة بالموقع.


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