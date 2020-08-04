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تعليم

الثانى مكرر أدبى بالثانوية العامة: ذاكرت 10 ساعات يوميا في أزمة كورونا.. والتعليم الأون لاين أفضل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:50 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
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كريم ناصر
صرح الطالب أحمد محمود صابر  الثانى مكرر بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة  لصدى البلد عن رغبته بالدراسة بمنحة من الجامعة الأمريكية  و أن أتيحت له الدراسة بالجامعات الحكومية  سيختار كلية الألسن . 

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كما أوضح أنه بالنسبة للمذاكرة خلال فترة الثانوية العامة فانه كانت يذاكر لمدة ٨ ساعات يوميا و فى فترة الكورونا اذاكر ١٠ ساعات 

وأشار  إلى أنه بالنسبة لفكرة المذاكرة عن طريق الفيديوهات الأون لاين فقد افادته كثيرا  و كانت افضل من الدروس الخصوصية حيث إعطاه قدرة أكبر على الاستيعاب 

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .


وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم "  من بينهم أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. بينما شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد ، وشعبة الادبي .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده.

وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
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