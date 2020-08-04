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محافظات

السادس مكرر بالثانوية العامة: ما صدقتش نفسي وانا بكلم وزير التعليم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:34 م
الطالبة ندى ياسر
الطالبة ندى ياسر
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انجي هيبه
اعربت الطالبة ندى ياسر جودة إبراهيم السيد، الطالبة بمدرسة 25 يناير في محافظة الإسماعيلية، والحاصلة على المركز السادس مكرر في الشعبة الأدبية بمجموع 407.5، عن سعادتها البالغة بالتفوق، مؤكدة أنها لم تصدق نفسها عند استقبال مكالمة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لتهنئتها بالنتيجة.

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واستقبلت ندي خبر حصولها علي المركز السادس مكرر علي مستوي الجمهورية، بفرحة عارمة، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع حصولها على مجموع مرتفع، ولكنها لم تتوقع تواجدها في قائمة أوائل الثانوية، لافتة إلى أنها استقبلت الخبر وهي مسافرة ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأوضح والدها أن ابنته، كانت دائمة الحصول على المركز الأول فى مدرستها منذ التحاقها بالمدرسة، مشيرًا إلى أنها كانت تذاكر من تلقاء نفسها بلا مطالبة بالمذاكرة.

وأضاف والدها أن ابنته تريد دخول كلية الالسن.
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